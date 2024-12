Tanti problemi e infortuni gravi per i bianconeri in difesa, ed è per questo motivo che ci sono 2 difensori tra i regali sotto l'albero che Thiago Motta vorrebbe scartare. Piacciono Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord: l'idea della Juve è quella di prendere il primo già a gennaio, mentre per il secondo ci si sta muovendo per giugno visto che il club olandese non vorrebbe cederlo a stagione in corso. Occhio anche alle "occasioni": Kiwior dell'Arsenal e Luiz Felipe, ex Lazio e attualmente svincolato.