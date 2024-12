'Just a Chill Guy', cosa significa il meme sbarcato nel calcio come esultanza

Un cane dalle sembianze umane, dal look cool e simbolo di serenità, o come direbbero i 'Millenials', dello 'stare nel chill'. Quando il suo creatore, @PhillipBankss, lo ha condiviso per la prima volta su X, non si sarebbe certamente immaginato che, a distanza di un anno, la sua illustrazione di un cane dalle sembianze umane, vestito con maglioncino, jeans e sneakers e con tanto di mani in tasca diventasse virale a tal punto da essere imitato durante le esultanze di calciatori in Premier League o in Europa League. Eppure, questo è successo: prima con Dean Huijsen in Bournemouth-Tottenham, poi con Loum Tchaouna durante lo scontro di Europa League tra Ajax e Lazio. 'Just a Chill Guy' ha lasciato il solo mondo dei social per approdare anche in quello del calcio.