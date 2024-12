Obiettivi Empoli: Shomurodov e (forse) Audero

Non solo cessioni illustri, ma anche rinforzi mirati per la squadra toscana. Dovendo sopperire all'infortunio di Pellegri, out per tutta la stagione, si cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colombo, Esposito e Solbakken. La pista porta sempre a Roma, ma in casa giallorossa: c'è un interesse per Shomurodov, che quest'anno ha segnato il suo unico gol in campionato proprio alla squadra di D'Aversa. Ci potrebbero essere cambiamenti anche in porta: se Vasquez, in prestito dal Milan, dovesse partire per Palermo, si andrebbe su Audero del Como. In alternativa, occhi puntati anche su Terracciano della Fiorentina, a Empoli già nel biennio 2017-2019.