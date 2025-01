Milan, idea Rashford ma dipende dall'ingaggio

24 presenze tra Premier e coppe, sette gol tre assist in questa stagione. Ma per Marcus Rashford il futuro sembra sempre più lontano da Old Trafford. Con l'arrivo del nuovo allenatore Amorim lo spazio per l'attaccante inglese sembra essersi ridotto ancora di più. Motivo per cui lo United sarebbe disposto a trovare una soluzione già nella sessione di mercato di gennaio. L'attaccante potrebbe essere un'idea del Milan. Un canale con il club inglese è aperto ma c'è il nodo, non banale, dell'ingaggio del giocatore. Nei prossimi giorni il Milan avrà dei contatti con lo United per approfondire la situazione ma il club inglese potrebbe essere disposto a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio, e in questo caso la situazione cambierebbe. L'ingaggio è vicino ai 14 milioni di euro, per sei mesi la cifra sarebbe dimezzata ma inavvicinabile senza l’aiuto dei Red Devils.