L'attaccante tedesco del West Ham è una delle opzioni sul taccuino della Juventus nel mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo: reduce fin qui da una stagione complicata in Premier, potrebbe partire con la formula del prestito

Non solo Joshua Zirkzee e Kolo Muani. Sul taccuino della Juventus per il reparto offensivo c'è anche Niclas Fullkrug, attaccante arrivato in estate al West Ham dopo una stagione da 16 gol col Borussia Dortmund vice campione d'Europa. Il centravanti tedesco, già obiettivo del Milan in estate prima del trasferimento in Premier, potrebbe essere un'opzione per i bianconeri, alla ricerca di un giocatore da affiancare a Vlahovic. Fullkrug, reduce da una prima parte di stagione complicata con gli Hammers anche per via di un infortunio al tendine d'Achille, potrebbe lasciare il club inglese con la formula del prestito.

Le ultime su Zirkzee e Kolo Muani Juventus che continua a lavorare su più fronti. A cominciare da Zirkzee del Manchester United: i bianconeri vorrebbero l'olandese in prestito ma i Red Devils, che hanno sborsato oltre 40 milioni per 'strapparlo' al Bologna, non sono intenzionati a lasciarlo andare via con questa formula e valuterebbero eventualmente soltanto una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. L'altro profilo sondato è quello di Kolo Muani, in uscita dal Psg: il giocatore francese, arrivato a Parigi per 90 milioni di euro nell'estate 2023, ha però un ingaggio alto, da 5 milioni di euro più bonus. Approfondimento Da Zirkzee a Rashford: 6 occasioni dalla Premier