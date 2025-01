Mentre in casa Napoli si è aperto alla cessione di Kvaratskhelia, i primi contatti con il Psg potrebbero portare anche a un nuovo nome in difesa. Il club sta valutando l'ex Inter Skriniar, non come come contropartita ma soltanto in prestito. Anche se la priorità resta Danilo (verso la risoluzione con la Juventus)

Asse Napoli-Parigi. Non c'è soltanto il nome di Kvaratskhelia a tenere banco nell'agenda di calciomercato dei due club, ma spunta anche quello dell'ex Inter Skriniar per la difesa. Le due operazioni, comunque, non sarebbero collegate: per quanto i parigini vorrebbe offrire dei soldi più contropartite per arrivare al georgiano eroe dello scudetto 2023, il Napoli è fermo sulla volontà di non volere giocatori in cambio. Il dialogo tra le parti potrebbe comunque portare a Skriniar, non come contropartita, appunto, ma soltanto in prestito.