I contatti ci sono stati, l’apertura da parte del Napoli è reale: Kvaratskhelia al Psg si può fare, e anche a gennaio, ma solo alle condizioni del club di De Laurentiis. Si parte da una richiesta di 80 milioni, innanzitutto, e senza contropartite. Ma perché il Napoli si priverebbe di uno dei suoi “titolarissimi”? La posizione del club è cambiata per diversi motivi, che hanno reso Kvara non più “intoccabile”. A partire da quello tattico: l’infortunio di Kvaratskhelia ha infatti permesso a Neres di mettersi in luce e la sua definitiva esplosione ha convinto Conte. Aggiungiamoci il “tira-e-molla” sulla questione rinnovo (in scadenza a giugno 2027), con il giocatore che non ha ancora risposto alla proposta del Napoli: per cederlo “bene”, dunque, c’è sicuramente più margine adesso che a giugno, quando diventerebbe un futuro parametro zero molto appetibile. L’offerta del Psg al momento è ritenuta ancora bassa, ma si negozia e si potrebbe arrivare a una conclusione positiva.