Primi dialoghi tra Danilo e la Juventus per la risoluzione del contratto. Col Napoli, sullo sfondo, che attende quella che sarebbe una nuova pedina per la squadra di Conte. Il difensore brasiliano, in campo l'ultima volta a metà dicembre scorso, è fuori dal progetto tecnico bianconero da circa una settimana, quando il club ha scelto di non portarlo nel viaggio verso la Supercoppa italiana. Nella giornata di giovedì 9 gennaio ci sono allora stati i primi dialoghi tra i legali bianconeri e l’entourage del giocatore per discutere e trovare l’intesa per risolvere il contratto del brasiliano, in scadenza a giugno 2025.