Cristiano Giuntoli è in contatto costante con Luis Campos, direttore sportivo del Psg, per chiudere l'accordo per Kolo Muani. La Juventus sta facendo il massimo sforzo per prendere l'attaccante con la formula del prestito oneroso e intanto continua a lavorare anche per rinforzare la difesa: il nome nuovo è quello di Axel Disasi del Chelsea, francese classe 1998 che può giocare sia come centrale sia come esterno

Si intensificano i contatti tra la Juventus e il Psg per Kolo Muani . Cristiano Giuntoli è al lavoro con Luis Campos , direttore sportivo dei parigini, per chiudere l'accordo con i francesi e regalare così un nuovo attaccante a Thiago Motta, preferendo i bianconeri ad altre opportunità come Milan e Manchester United . La formula sarebbe quella del prestito oneroso, poi ci sarà da trovare l'intesa anche con il giocatore. La società bianconera sta facendo di tutto per trovare questo accordo e anticipare la concorrenza.

Juve, per la difesa piace Disasi del Chelsea

La Juventus continua a lavorare anche per rinforzare la difesa. Le prime due scelte restano Antonio Silva (per cui è in programma un appuntamento domenica 12 gennaio tra l’agente Jorge Mendes e il Benfica) e Araujo del Barcellona. Oltre a questi, c’è anche un nome nuovo: è Axel Disasi, che sta trovando poco spazio al Chelsea con Enzo Maresca. Disasi è un francese classe 1998, può giocare sia come centrale sia come esterno di difesa: gli inglesi hanno aperto a una possibile partenza in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze in bianconero, la Juventus valuta se affondare per prendere Disasi come secondo difensore da portare a Torino già in questa finestra di mercato.