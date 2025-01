Previsto per la prossima settimana l'incontro tra gli azzurri e i parigini per il georgiano. Il Psg sembra intenzionato a offrire al massimo 70-75 milioni di euro senza il prestito di Skriniar. In caso di cessione, il Napoli preparerebbe l’assalto a Lorenzo Pellegrini. Sull'esterno, invece, si valuta il nome di Galeno del Porto

Il Psg insiste per Khvicha Kvaratskhelia . Confermato, infatti, l'appuntamento per la prossima settimana tra il club parigino e il Napoli per trovare un accordo definitivo per il georgiano. Il Psg sembra intenzionato a offrire al massimo 70-75 milioni di euro senza il prestito di Skriniar . Un'altra ipotesi, invece, potrebbe riguardare proprio l'inserimento del difensore slovacco nella trattativa, con la formula del prestito con stipendio tutto a carico del Napoli per un totale di 80 milioni di euro .

Pellegrini e Galeno i possibili obiettivi

Qualora Kvara dovesse andare ufficialmente al Psg, il Napoli preparerebbe l'assalto a Lorenzo Pellegrini. Per quel che riguarda il ruolo di esterno, gli azzurri valutano il nome di Galeno del Porto, che non è l'unica pista seguita. 27enne brasiliano, Galeno vanta nel corso di questa stagione in Portogallo 8 gol in 15 partite. Con la maglia del Porto dal 2021 (con anche una prima parentesi nel 2017), per lui 91 partite, 26 gol e 10 assist. Si allontanano, invece, i nomi di Federico Chiesa (che vorrebbe chiudere la stagione al Liverpool) e di Edon Zhegrova (che il Lille non è intenzionato a vendere).