Dietro le quinte di Calciomercato L'Originale

Archiviata la prima settimana di Calciomercato L’Originale, Fayna condivide il suo diario della trasferta a Siena con Bonan, Di Marzio e il resto della “band”. Da lunedì 13 gennaio Calciomercato L’Originale andrà in onda in diretta da Sutrio, alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per altre 5 serate del tour invernale