Quinta avventura in Italia per l'attaccante 30enne che era svincolato. Accordo trovato con i blucerchiati per un contratto di 6 mesi con opzione sul rinnovo (obbligo in caso di promozione). Mercoledì le visite mediche e la firma

L'Italia è pronta a riabbracciare M'Baye Niang. L'attaccante ha trovato l'accordo con la Sampdoria e mercoledì sarà in città per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. L'intesa è sulla base di un contratto di sei mesi, con opzione sul rinnovo che diventa obbligo in caso di promozione dei blucerchiati in Serie A. Il 30enne si è svincolato a gennaio dopo l'ultima esperienza di pochi mesi in Marocco, col Wydad