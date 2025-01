Accordo raggiunto tra i giallorossi e l'Ajax per il terzino olandese, classe 2003 atteso in Italia nelle prossime ore. Intesa totale tra i due club che hanno sistemato gli ultimi dettagli: operazione che si aggira attorno ai 5 milioni di euro, affare che consegnerà a Ranieri il nuovo esterno difensivo

È fatta per Devyne Rensch alla Roma . Il terzino olandese, classe 2003, è atteso in Italia nelle prossime ore e sarà un nuovo difensore giallorosso. Accordo raggiunto tra la Roma e l'Ajax, intesa totale tra i due club che hanno sistemato gli ultimi dettagli. Operazione di poco superiore ai 5 milioni di euro , affare che consegnerà a Claudio Ranieri il nuovo laterale destro. Rensch era in scadenza a giugno con l'Ajax: decisivo lo scatto dei giallorossi che hanno superato la concorrenza per il giocatore.

I numeri di Rensch

Devyne Rensch, che ha appena festeggiato 22 anni, è un terzino destro che in carriera ha ricoperto tutti i ruoli della difesa. Ha già esordito Nella nazionale maggiore olandese e in stagione con l'Ajax ha già collezionato 26 presenze: 43 in Eredivisie (con un gol), 11 in Europa League e 1 nella coppa nazionale. Dal 2016 nel settore giovanile della squadra di Amsterdam, Rensch ha disputato 156 partite con 10 reti in maglia biancorossa.