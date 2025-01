"Sono due giocatori che ci interessano ma non sono gli unici. Valuteremo ogni opportunità in questo ultimo periodo di mercato, sicuramente non pagheremo prezzi fuori dal mercato, ma vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara". Così il ds del Napoli Manna nell'immediato pre partita del match contro la Juve, a DAZN. Tra campo e mercato: "Kvara è stato ceduto necessariamente per la volontà del calciatore - aggiunge lui, per poi tornare sull'argomento colpi in entrata -, rispetteremo i nostri parametri, di trasferimento e anche salariali, ma non ci tireremo indietro. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il massimo per migliorare la squadra. Ogni sessione aggiungeremo dei pezzi, siamo sereni e coordinati con Conte".