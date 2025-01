Continuano in casa Napoli i contatti per il sostituto di Kvara: Garnacho e Adeyemi restano i principali obiettivi. Per Raspadori sono state richieste informazioni da Marsiglia e West Ham, ma il Napoli non ha aperto: prima di un'eventuale cessione serve trovare il sostituto

Altra giornata di contatti per Garnacho e Adeyemi. Il Napoli sta provando a spingere per il sostituto di Kvara, ceduto in questa sessione di mercato al Psg. Al momento non si registra nessuna svolta, su Adeyemi del Borussia Dortmund va convinto il giocatore ad accettare il trasferimento a titolo definitivo. Mentre nel caso di Garnacho è lo United che va convinto ad abbassare le pretese. Nel pre partita della gara contro la Juventus il ds del club Manna aveva spiegato la linea del club a tal proposito: "Valuteremo ogni opportunità in questo ultimo periodo di mercato, sicuramente non pagheremo prezzi fuori dal mercato - erano state le sue parole a DAZN - rispetteremo i nostri parametri, di trasferimento e anche salariali, ma non ci tireremo indietro".