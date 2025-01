L'attaccante, ancora in gol in Champions stavolta contro il Lille, è uscito dal campo dopo 28 minuti per un infortunio e ha poi lasciato lo stadio in stampelle. Le sue condizioni sono da valutare. Ventitre anni, nazionale messicano, è obiettivo di mercato per l'attacco del Milan, che avrebbe già trovato un accordo con il suo entourage ma non con il Feyenoord, peraltro possibile avversario dei rossoneri ai playoff di Champions

Un altro gol in Champions per convincere ancora di più il Milan, un infortunio appena dopo la gioia della rete che andrà valutato, anche in prospettiva mercato. Soprattutto per via di quelle immagini, arrivate dal post partita di Lille-Feyenoord, in cui si vede Santiago Gimenez uscire dallo stadio con le stampelle. È stata strana la serata dell’attaccante messicano, obiettivo di mercato del Milan. Il suo Feyenoord - peraltro come la Juve potenziale avversario ai playoff di Champions proprio dei rossoneri. ha perso 1-6 a Lille ma lui quel diluvio di reti non l’ha visto. Anzi, al 14’ del primo tempo, con un tocco al volo ravvicinato su calcio d’angolo, aveva pareggiato lo svantaggio inziale segnato da Sahraoui. Poi, al minuto 28, la sua partita che già finisce. Gimenez si ferma a centrocampo, si sdraia sul terreno di gioco. Un problema fisico che lo costringe ad abbandonare il match. Si avvia verso la panchina, con le sue gambe. Poi però, a fine gara, le telecamere lo inquadrano mentre esce dallo stadio con le stampelle. Le sue condizioni sono da valutare.