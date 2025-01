I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Monza per Daniel Maldini: pagheranno 13-14 milioni di euro, con il Milan che incasserà il 50% del totale dell'operazione. Il 23enne andrà a rinforzare il reparto avanzato di Gasperini visto che Nicolò Zaniolo sembra sempre più verso la Fiorentina e l'infortunato Ademola Lookman è out per 3 settimane per un infortunio al ginocchio

Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta . È infatti fatta per l'arrivo del trequartista dal Monza. Accordo sulla base di 13-14 milioni di euro , con il Milan che incasserà il 50% del totale dell'operazione (circa 6.5-7 milioni di euro). Il 23enne andrà a rinforzare il reparto offensivo di Gasperini visto che Nicolò Zaniolo è sempre più verso la Fiorentina e Ademola Lookman è indisponibile per 3 settimane per infortunio.

I numeri di Maldini

Daniel Maldini, dunque, si appresta a lasciare il Monza dopo 20 partite giocate in Serie A nel corso di questa stagione, con 3 gol e 3 assist realizzati per un totale di 1315 minuti giocati. Con il club biancorosso da gennaio 2024 (era arrivato in prestito dal Milan, poi in estate il Monza lo ha acquistato a titolo definitivo), per Maldini 31 partite, 7 gol e 2 assist.