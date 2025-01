Milan-Gimenez, offerti 32 milioni al Feyenoord

Il Milan sta trattando a oltranza con il Feyenoord per Santiago Gimenez. I rossoneri hanno offerto 32 milioni di euro più bonus. Le parti stanno trattando sul numero dei bonus. Il club olandese ha aumentato le proprie richieste ai rossoneri, dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che vedrà contrapposte le due squadre.

Galatasaray-Morata, accordo trovato ma cessione al momento bloccata

Dopo una notte di trattative il Galatasaray e il Milan hanno trovato l’intesa per il trasferimento in Turchia di Alvaro Morata: prestito con obbligo di riscatto già fissato a 10 milioni di euro. Una cifra, soglia minima sotto al quale i rossoneri non scendono, considerando che la prossima estate Morata peserà 9,75 milioni a bilancio. E quindi 10 milioni di euro risulta la cifra giusta per non rappresentare una minusvalenza. Tuttavia, tutto dipenderà dall'eventuale arrivo di Gimenez. La partenza dello spagnolo non può concretizzarsi se il Milan non avrà preso l'attaccante messicano del Feyenoord.