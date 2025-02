L'uscita in prestito - al Monza - sembrava a un passo, alla fine l'attaccante classe 2008 resterà in rossonero. Lo ha deciso il Milan, che ha preferito non liberarlo. Salta quindi il prestito per 18 mesi alla società brianzola, con Camarda che resterà a dar man forte all'attacco di Conceiçao accanto al nuovo bomber Santiago Gimenez

