Conceiçao: "Non ho bisogno di rassicurazioni"

L'allenatore del Milan in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Affrontiamo una buona squadra, ma faremo di tutto per ottenere il risultato. Abbiamo lavorato per vincere". Sulla società: "Sento la dirigenza tutti i giorni". E sul suo futuro: "Non ho bisogno di rassicurazioni, io dipendo dai risultati. Non sono un bambino, non ho bisogno che qualcuno mi dica ti voglio bene. Abbiamo due obiettivi: la coppa Italia e arrivare quarti"

LA CONFERENZA DI CONTE