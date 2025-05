La nostra estate di calciomercato

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna hanno presentato a Fano il programma del tour itinerante dell’estate 2025 di Calciomercato Originale: 9 tappe, 8 regioni coinvolte, 7 sono località di mare. E proprio il mare è il protagonista della sigla e della nuova canzone di Bonan e Lagorio. Nel suo racconto della serata Fayna ci parla anche di Olimpiadi, promozioni in C e sliding doors. E ci svela una new entry