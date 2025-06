La storia di Damien Comolli comincia in silenzio, ma va dritta verso il rumore del cambiamento. La Juventus lo ha scelto per ciò che ha costruito, ma anche per ciò che ha smantellato. Perché ricostruire, prima di tutto, è un’arte di demolizione. Ma chi è esattamente Comolli? E perché la Juventus ha deciso di puntare su di lui?