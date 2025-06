Partito da Napoli come esubero alla fine della scorsa sessione estiva di calciomercato, al Galatasaray il centravanti nigeriano ha disputato la miglior stagione in carriera, tornando ai livelli di quello visto durante la gestione di Spalletti. Grazie alla sua prossima cessione (da almeno 70 milioni di euro), il presidente De Laurentiis potrà finanziare gli acquisti per la squadra di Antonio Conte