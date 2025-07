Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno tutta l'intenzione di essere competitivi anche per il 2026, sicuramente per tentare il bis in campionato e provare a fare un percorso lungo in Champions League. Il mercato, in questo senso, parla chiaro: Lucca, Beukema, Lang, Milinkovic-Savic e, soprattutto, Kevin De Bruyne, l'acquisto di caratura internazionale. Ma potrebbe non essere finita qui...