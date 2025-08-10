L'addio di Thiaw non era prevedibile ma ora il Milan deve trovare il sostituto. Sul taccuino di Tare ci sono i due italiani Comuzzo e Leoni, ma quali altri profili potrebbero fare al caso del Milan? Abbiamo interrogato l'Intelligenza Artificiale di Soccerment: il risultao porta a giocatori di prospettiva e un vero sogno di mercato