Krstovic è un attaccante diverso da tutti

L'ex Lecce è tutto ciò che piace a Juric: dedizione, impegno e voglia di emergere. L'Atalanta è la sua possibilità di ritagliarsi uno spazio in una squadra da Champions. Centravanti 'antico', di lotta, è molto simile e allo stesso tempo molto diverso sia da Retegui, di cui prenderà il posto, sia da Scamacca, con cui può completarsi. Ecco perché