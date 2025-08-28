Anche per questa stagione il campionato di Serie A ha preso il via con il calciomercato ancora aperto, confermando il disagio di allenatori e giocatori nell'affrontare a mente sgombra le prime settimane di partite. Eppure durante la sessione invernale, che si accavalla con addirittura sei giornate, non ci sono le stesse problematiche logistiche. Chi ha ragione quindi?