Quel paradosso tra calcio e mercato: come evitare il via del campionato a sessione aperta?
Anche per questa stagione il campionato di Serie A ha preso il via con il calciomercato ancora aperto, confermando il disagio di allenatori e giocatori nell'affrontare a mente sgombra le prime settimane di partite. Eppure durante la sessione invernale, che si accavalla con addirittura sei giornate, non ci sono le stesse problematiche logistiche. Chi ha ragione quindi?
