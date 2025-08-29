L'arrivo di Nkunku al Milan segna di fatto una strategia tutta diversa sull'attacco: il francese non è una prima punta e ha caratteristiche che lo allontanano di molto dal prototipo del giocatore inizialmente cercato, cioè simile a Vlahovic. In queste settimane è cambiato tutto: cosa dicono i dati e cosa potrà portare in più l'attaccante ad Allegri