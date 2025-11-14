Call My Agent: com'è cambiato il procuratore nel calcio

Torna su Sky ‘Call my Agent - Italia’. Siamo alla terza stagione, i riflettori puntati sul dietro le quinte di un’agenzia che segue lo star system dello spettacolo. Non serve chiudere gli occhi e vivere troppo di fantasia e immaginazione per creare un paragone virtuale con il calcio e i suoi attori, sempre più primedonne e seguiti ormai da vere e proprie strutture multifunzionali