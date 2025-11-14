Call My Agent: com'è cambiato il procuratore nel calcio
Torna su Sky ‘Call my Agent - Italia’. Siamo alla terza stagione, i riflettori puntati sul dietro le quinte di un’agenzia che segue lo star system dello spettacolo. Non serve chiudere gli occhi e vivere troppo di fantasia e immaginazione per creare un paragone virtuale con il calcio e i suoi attori, sempre più primedonne e seguiti ormai da vere e proprie strutture multifunzionali
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider