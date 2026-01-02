Manor Solomon è il primo acquisto ufficiale del mercato invernale della Fiorentina: l'esterno offensivo è arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Arrivato questa mattina in Italia, l'esterno offensivo (che nella prima parte di stagione aveva trovato poco spazio a Villarreal) ha firmato il contratto con il club viola

Monor Solomon ha firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno. Il 26enne esterno offensivo, che è ufficialmente il primo acquisto del mercato invernale del club viola, arriva in prestito dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. L'israeliano - che nella prima parte di questa stagione in maglia Villarreal ha totalizzato 11 presenze con 1 gol e 4 assist - era arrivato questa mattina in Italia in aereo, prima di sostenere le visite mediche.

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".