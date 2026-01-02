Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina, Solomon ufficiale: arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato
Foto: acfiorentina.com

Manor Solomon è il primo acquisto ufficiale del mercato invernale della Fiorentina: l'esterno offensivo è arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Arrivato questa mattina in Italia, l'esterno offensivo (che nella prima parte di stagione aveva trovato poco spazio a Villarreal) ha firmato il contratto con il club viola

L'ARRIVO DI SOLOMON IN ITALIA

Monor Solomon ha firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al prossimo giugno. Il 26enne esterno offensivo, che è ufficialmente il primo acquisto del mercato invernale del club viola, arriva in prestito dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. L'israeliano - che nella prima parte di questa stagione in maglia Villarreal ha totalizzato 11 presenze con 1 gol e 4 assist - era arrivato questa mattina in Italia in aereo, prima di sostenere le visite mediche.

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Amorim: "Zirkzee? Non mi aspetto chieda cessione"

obiettivo roma

Durante la conferenza stampa pre-Leeds, l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha...

Juventus, Ottolini è ufficialmente il nuovo Ds

juventus

Il club bianconero, attraverso un comunicato, ha ufficializzato la nomina di Marco Ottolini come...

Milan, ufficiale l'arrivo di Fullkrug in prestito

Calciomercato

Il Milan ha ufficializzato Niclas Fullkrug. L'attaccante arriva dal West Ham in prestito con...

Chelsea, Rosenior favorito per sostituire Maresca

Calciomercato

Ufficiale la separazione tra l'allenatore italiano e il club londinese, che ha pubblicato una...

Carnevali: "Inter e Bologna seguono Muharemovic"

sassuolo

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dell'imminente calciomercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE