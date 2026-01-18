'L'Originale' a Senigallia: il dietro le quinte della prima tappa invernale

Con la tappa di Senigallia, che ha visto la band di Calciomercato L’Originale in scena da lunedì a venerdì dall’Auditorium San Rocco, si è aperto il tour di Bonan, Di Marzio e i loro ospiti. Fayna condivide il suo diario della trasferta nelle Marche, caratterizzata da partite e colpi di mercato: è stata la settimana di Raspadori all’Atalanta, Robinio Vaz e Malen alla Roma, Helland al Bologna, ma anche di Balotelli e Douglas Costa. Lunedì 19 gennaio Calciomercato L’Originale torna in onda da Prato Nevoso