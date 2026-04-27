Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider roma

Consegnare la Roma a Gasperini: l'unica via per evitare di ricadere in un errore letale

Paolo Assogna
©Getty

La Roma ha scelto Gasperini: ora deve andare fino in fondo. Niente compromessi, ma una struttura costruita su sua misura tra dirigenza, staff e mercato. Dalle conferme ai rinforzi offensivi, il progetto è chiaro. Il rischio, altrimenti, è ripetere errori già visti e restare fermi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ