Torino, Cairo: "Pronto a cedere se arrivasse qualcuno più bravo di me"esclusiva sky
Urbano Cairo a Sky Sport apre alla possibile cessione del Torino: "Io dedico al Torino l’impegno che dedicavo all’inizio. Però il mondo è cambiato e i fatturati nel calcio contano di più rispetto a 50 anni fa. Se qualcuno è meglio di me, sarei felice di valutare tutte le offerte. Continuerò ad essere il primo tifoso del Torino". Poi le parole sul possibile ritorno in società di Ventura e sul futuro della panchina granata
Urbano Cairo apre alla possibile cessione del Torino. Lo fa da Montecarlo al microfono di Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti in una serata in cui si parla soprattutto di calciomercato. Più che il futuro tecnico della squadra granata a colpire però sono le parole riguardo alla possibile cessione del club che in passato lo stesso Cairo aveva già dette, viste anche le tensioni con una fetta della tifoseria granata, ma non con la convinzione e la serenità del momento: “La mia passione non è stata toccata, io dedico al Torino l’impegno che dedicavo all’inizio. Però il mondo è cambiato e i fatturati nel calcio contano di più rispetto a 50 anni fa. Ho preso un Torino fallito e siamo in Serie A da 14 anni di fila, spesso dalla parte sinistra della classifica. Abbiamo rifatto il Filadelfia e anche il settore giovanile ha sfornato un sacco di giocatori in questi anni”. Cairo ha poi aggiunto: “Anche quest’anno possiamo fare mercato tranquillamente senza blocchi. Se qualcuno è meglio di me, sarei felice di valutare tutte le offerte. Dopo 21 anni posso anche lasciare a qualcuno che ha voglia di investire. Non devo stare in Paradiso a dispetto dei santi. Mi sono divertito e ho sempre dato l'anima. Continuerò ad essere il primo tifoso del Torino. Andrò a vedere il Toro in Maratona se mi accoglieranno, altrimenti andrò in tribuna”. Intanto il presidente si gode su Sky la serie "Lassù qualcuno ti ama" dedicata alll'ultimo Toro scudettato del '76: "Bellissima, mi ha commosso e mi ha divertito, poi rivedere anche Pulici, anche se so che ora non mi vuole bene, mi ha veramente emozionato"
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Cairo: "Grato a D'Aversa, lo stiamo valutando. Ventura? Un amico..."
L'attualità porta però alla scelta dell'allenatore per impostare la nuova stagione. Roberto D'Aversa da quando è subentrato, a febbraio, a Baroni ha fatto molto bene: "Sono grato a lui per il lavoro e l’impegno messo, vediamo cosa succederà. Stiamo ragionando con il ds Petrachi e D’Aversa è ampiamente considerato. Abbiamo tante ipotesi, non anticipo nulla perché siamo in una fase di riflessione. Stimo molto D’Aversa ed sono felice che sia qui: bravo allenatore e ottima persona”. Nelle ultime settimane vicino al Torino e al ds Petrachi spesso si è visto anche Giampiero Ventura di cui si parla per un possibile ritorno al Torino con un riuolo diverso da quello dell'allenatore: "Ventura è un amico e un allenatore che è stato con noi 5 anni facendo benissimo, con lui siamo arrivati in Europa. È rimasto un rapporto buono, sono anche il suo testimone di nozze. Parlare di calcio con Ventura è fantastico, ci siamo rivisti più volte anche ieri sera. Però prima di fare delle scelte bisogna valutare con attenzione”.