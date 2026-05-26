Urbano Cairo apre alla possibile cessione del Torino. Lo fa da Montecarlo al microfono di Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti in una serata in cui si parla soprattutto di calciomercato. Più che il futuro tecnico della squadra granata a colpire però sono le parole riguardo alla possibile cessione del club che in passato lo stesso Cairo aveva già dette, viste anche le tensioni con una fetta della tifoseria granata, ma non con la convinzione e la serenità del momento: “La mia passione non è stata toccata, io dedico al Torino l’impegno che dedicavo all’inizio. Però il mondo è cambiato e i fatturati nel calcio contano di più rispetto a 50 anni fa. Ho preso un Torino fallito e siamo in Serie A da 14 anni di fila, spesso dalla parte sinistra della classifica. Abbiamo rifatto il Filadelfia e anche il settore giovanile ha sfornato un sacco di giocatori in questi anni”. Cairo ha poi aggiunto: “Anche quest’anno possiamo fare mercato tranquillamente senza blocchi. Se qualcuno è meglio di me, sarei felice di valutare tutte le offerte. Dopo 21 anni posso anche lasciare a qualcuno che ha voglia di investire. Non devo stare in Paradiso a dispetto dei santi. Mi sono divertito e ho sempre dato l'anima. Continuerò ad essere il primo tifoso del Torino. Andrò a vedere il Toro in Maratona se mi accoglieranno, altrimenti andrò in tribuna”. Intanto il presidente si gode su Sky la serie "Lassù qualcuno ti ama" dedicata alll'ultimo Toro scudettato del '76: "Bellissima, mi ha commosso e mi ha divertito, poi rivedere anche Pulici, anche se so che ora non mi vuole bene, mi ha veramente emozionato"

Approfondimento Toro '76. Lassù qualcuno ti ama: la docuserie Sky