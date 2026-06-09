Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Liberali, clausola da 6 milioni di euro: diversi club di Serie A su di lui

Calciomercato

Il giocatore classe 2007 ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Dopo l'esperienza in B al Catanzaro, su di lui ci sono diverse squadre di Serie A, tra cui Bologna, Cagliari e soprattutto Como e Sassuolo

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Potrebbe essere l'estate di Mattia Liberali. Il giocatore del Catanzaro, reduce dalla finale dei playoff persa contro il Monza, ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, con il Milan (che prima era il proprietario) che ha il 50% della futura rivendita. Considerando queste cifre, sul classe 2007 si sono già informati il Bologna e il Cagliari, ma soprattutto il Como (che cerca giocatori italiani per le liste Uefa) e il Sassuolo di Aquilani, che lo ha allenato proprio nell'ultima annata a Catanzaro.

Chi è Liberali

Mattia Liberali è nato il 6 aprile 2007. Ha giocato nel vivaio del Milan dall'estate 2015, quando è stato prelevato da La Dominante, società di Monza affiliata al Milan. Mancino di piede, è un calciatore molto offensivo, abituato a giocare da trequartista o da esterno d'attacco. L'anno della svolta è stato il 2024, quando ha conquistato con la nazionale l'Europeo Under 17, prima di debuttare (dopo un'estate in cui Fonseca lo ha fatto giocare anche nelle amichevoli contro il Real Madrid e il Manchester City) contro il Genoa in Serie A nel mese di dicembre. Nell'ultima stagione la tappa a Catanzaro, dove ha giocato 29 partite (playoff compresi) con 4 gol e 4 assist.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Accordo Juve-Dibu. Ora si tratta con l'Aston Villa

Calciomercato

Il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un...

Real, 150 milioni per Alvarez: l'Atletico rifiuta

mister 150 mln

Era Julian Alvarez il giocatore per il quale Florentino Perez aveva offerto 150 milioni per...

L'Inter avanza per Solet, interessa anche Atta

Calciomercato

Inter e Udinese si sono incontrate, nella giornata di martedì 9 giugno, nella sede del club...

Il Real Madrid vuole Calafiori: primo contatto

Calciomercato

Interesse del Real Madrid per Riccardo Calafiori. Confermate le anticipazioni di AS, secondo cui...

Venezia, per l'attacco piacciono Orban e Rrahmani

Calciomercato

Grandi manovre in attacco per il Venezia. Non solo Niclas Fullkrug per il reparto avanzato, il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE