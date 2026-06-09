Il giocatore classe 2007 ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Dopo l'esperienza in B al Catanzaro, su di lui ci sono diverse squadre di Serie A, tra cui Bologna, Cagliari e soprattutto Como e Sassuolo

Potrebbe essere l'estate di Mattia Liberali . Il giocatore del Catanzaro, reduce dalla finale dei playoff persa contro il Monza, ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro , con il Milan (che prima era il proprietario) che ha il 50% della futura rivendita. Considerando queste cifre, sul classe 2007 si sono già informati il Bologna e il Cagliari , ma soprattutto il Como (che cerca giocatori italiani per le liste Uefa) e il Sassuolo di Aquilani , che lo ha allenato proprio nell'ultima annata a Catanzaro.

Chi è Liberali

Mattia Liberali è nato il 6 aprile 2007. Ha giocato nel vivaio del Milan dall'estate 2015, quando è stato prelevato da La Dominante, società di Monza affiliata al Milan. Mancino di piede, è un calciatore molto offensivo, abituato a giocare da trequartista o da esterno d'attacco. L'anno della svolta è stato il 2024, quando ha conquistato con la nazionale l'Europeo Under 17, prima di debuttare (dopo un'estate in cui Fonseca lo ha fatto giocare anche nelle amichevoli contro il Real Madrid e il Manchester City) contro il Genoa in Serie A nel mese di dicembre. Nell'ultima stagione la tappa a Catanzaro, dove ha giocato 29 partite (playoff compresi) con 4 gol e 4 assist.