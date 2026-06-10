Il centrocampista italiano continua ad avere estimatori, sia in Italia che all'estero. Su di lui c'è il Nottingham Forest e il Napoli, con Manna e Allegri che hanno manifestato il loro gradimento per il classe 1999
Torna di moda il nome di Davide Frattesi. Sul centrocampista dell'Inter è tornato a chiedere informazioni il Nottingham Forest, che continua a guardare al mercato italiano e che ci aveva già provato per il giocatore a gennaio. Non solo il club inglese però. Sul classe 1999 ci sarebbe sempre anche il Napoli, che lo monitora in caso di addio di Zambo Anguissa.
Il gradimento di Allegri e lo scambio della scorsa estate...
Davide Frattesi è un profilo che da sempre è gradito al direttore sportivo Manna e a Massimiliano Allegri (che si prepara a iniziare la sua nuova avventura in azzurro). Già la scorsa estate l'allenatore livornese aveva pensato di puntare sul centrocampista italiano, inserendo Fofana in uno scambio Inter-Milan. Questa estate ci può riprovare.