Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Provedel, manca ancora l'intesa sull'ingaggio: la richiesta della Lazio

Calciomercato

L'agente del portiere Rava è stato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno nella sede dei nerazzurri per parlare del suo assistito. Manca poco per l'accordo, ma poi servirà trovare l'intesa con la Lazio, che per il cartellino al momento chiede di più rispetto ai 2/3 milioni che l'Inter è disposto a spendere

AGENTE BASTONI: "HA LA MAGLIA ADDOSSO, RESTA ALL'INTER"

Procede la trattativa Inter-Provedel. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, l'agente del giocatore Gianni Rava è stato nella sede dei nerazzurri per parlare del suo assistito. Le parti si sono scelte da tempo e adesso non resta che trovare l'intesa sull'ingaggio del portiere, visto che al momento c'è ancora distanza tra la richiesta e l'offerta dell'Inter. 

La richiesta della Lazio 

L'Inter dovrà poi trattare con la Lazio per trovare l'accordo sul cartellino. I nerazzurri sono disposti a spendere massimo 2-3 milioni di euro per il portiere, ma i biancocelesti chiedono per ora di più. La trattativa prosegue, con Inter e Provedel che vogliono presto iniziare la loro avventura assieme. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Inter-Provedel, manca l'intesa sull'ingaggio

Calciomercato

L'agente del portiere Rava è stato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno nella sede dei...

Glasner avvisa: "Deve essere tutto perfetto"

milan

Oliver Glasner torna a parlare del proprio futuro e delle voci che lo accostano al Milan. L'ex...

Leao: "Via dal Milan? Me ne andrei soddisfatto..."

DAL PORTOGALLO

Rafael Leao torna a parlare del suo futuro. Intervistato dall'emittente portoghese 'Rtp',...

Tare: "Milan, mi sento in colpa per la Champions"

Calciomercato

Igli Tare è tornato a parlare dopo il licenziamento dal Milan, deciso dal proprietario Gerry...

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 10 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE