L'agente del portiere Rava è stato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno nella sede dei nerazzurri per parlare del suo assistito. Manca poco per l'accordo, ma poi servirà trovare l'intesa con la Lazio, che per il cartellino al momento chiede di più rispetto ai 2/3 milioni che l'Inter è disposto a spendere

Procede la trattativa Inter-Provedel. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, l'agente del giocatore Gianni Rava è stato nella sede dei nerazzurri per parlare del suo assistito. Le parti si sono scelte da tempo e adesso non resta che trovare l'intesa sull'ingaggio del portiere, visto che al momento c'è ancora distanza tra la richiesta e l'offerta dell'Inter.