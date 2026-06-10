La nuova Roma nasce a immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini. Dalla scelta di Tony D’Amico come direttore sportivo alla riorganizzazione dell’area tecnica, il tecnico piemontese detta la linea. Il nuovo Ds dovrà dedicarsi prima a cessioni e rinnovi, poi lavorerà ai rinforzi per un progetto ambizioso che punta a costruire una squadra pronta a vincere subito
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