Giovanni Carnevali, chi è il prossimo ad della Juve che arriva dal Sassuolo

Nasce la Juventus di Giovanni Carnevali. Terza rivoluzione consecutiva dopo Giuntoli-Thiago Motta, e Comolli–Spalletti, passando per la gestione Tudor. Ma stavolta con presupposti di partenza molto diversi, rispetto al recente passato. Innanzitutto per la storia personale di Carnevali che si incrocia con il calcio a partire dal 1982. Prime esperienze alla Milanese, dove incontra Beppe Marotta con cui stringerà un’amicizia profonda e Ariedo Braida, poi ds del Milan di Berlusconi. Dal 1988 direttore generale del Pavia in serie C, in B con il Como e Ravenna. Carnevali poi decide di fondare e dedicarsi alla Master Group Sport, realtà che gli permettere di restare in contatto con lo sport professionistico, e non solo. Nel 2014 Giorgio Squinzi gli affida il Sassuolo appena promosso in serie A. Da allora allenatori e talenti sono cresciuti attraverso la società neroverde, sotto la guida dell’AD. Che ha compiuto l’ennesimo miracolo con il suo club, 11esimo posto da neopromossa, dopo l’unica retrocessione della sua gestione. E proprio per il rapporto che lega l’esperto dirigente al Sassuolo, il dirigente si è preso tempo per comunicare alla proprietà del suo ormai quasi ex club la scelta di lasciare dopo 12 anni di eccellente lavoro, garantendo anche di concludere le operazioni per l’arrivo dal Catanzaro del nuovo allenatore, Alberto Aquilani. Ora Carnevali avrà la possibilità di formalizzare il suo approdo alla Juventus, come nuovo amministratore delegato. Il club bianconero riparte da lui dietro la scrivania, il più grande colpo di mercato per la nuova Juventus.