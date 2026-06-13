A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di contratto di Ralf Rangnick. Il tedesco piaceva al Milan, che voleva affidargli l'area tecnica, ma le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. "Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026", ha scritto l'Austria nel comunicato ufficiale CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Dopo il no al Milan, Ralf Rangnick ha rinnovato con l'Austria. Il tedesco era stato contatto dai rossoneri, che l'avevano individuato come l'uomo giusto da mettere a capo dell'area tecnica, ma le sue richieste sono state molto chiare e le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. L'Austria ha quindi deciso di blindarlo, rinnovando il suo contratto fino al 2028. A questo punto, il Milan continuerà i casting per la panchina e il ruolo di direttore sportivo. Leggi anche Milan, continua il casting per panchina e ds

Il comunicato: "Chiaro segnale di continuità" Ecco il comunicato ufficiale: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028. Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".