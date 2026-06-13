Rangnick, niente Milan: rinnova con l'Austria. Le news di calciomercatoCalciomercato
A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di contratto di Ralf Rangnick. Il tedesco piaceva al Milan, che voleva affidargli l'area tecnica, ma le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. "Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026", ha scritto l'Austria nel comunicato ufficiale
Dopo il no al Milan, Ralf Rangnick ha rinnovato con l'Austria. Il tedesco era stato contatto dai rossoneri, che l'avevano individuato come l'uomo giusto da mettere a capo dell'area tecnica, ma le sue richieste sono state molto chiare e le due parti non sono riuscite a trovare un accordo. L'Austria ha quindi deciso di blindarlo, rinnovando il suo contratto fino al 2028. A questo punto, il Milan continuerà i casting per la panchina e il ruolo di direttore sportivo.
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Il comunicato: "Chiaro segnale di continuità"
Ecco il comunicato ufficiale: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028. Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".
Presidente Federcalcio Austria: "Rangnick? Questione di cuore"
Il presidente del consiglio di sorveglianza della Federazione calcistica austriaca, Josef Pröll, ha commentato: "Sono molto contento di poter dare questa fantastica notizia ai nostri tifosi poco prima dell'inizio dei Mondiali. È un segnale importante di unità e di obiettivi sportivi condivisi. La chiarezza raggiunta è di particolare importanza per la squadra. Un ringraziamento speciale va a Ralf Rangnick. Il fatto che abbia scelto l'Austria e la sua squadra dimostra quanto questo progetto sia importante per lui. È una questione di cuore. È chiaro che l'ÖFB non può competere finanziariamente con i migliori club internazionali. E voglio sottolinearlo esplicitamente: anche altri fattori lo hanno convinto. L'Austria e Ralf Rangnick sono semplicemente un connubio perfetto".