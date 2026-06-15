Secondo quanto ha anticipato il quotidiano portoghese A' Bola, Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un terzo anno). L'allenatore percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Tutte le notizie in diretta