Secondo quanto ha anticipato il quotidiano portoghese A' Bola, Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un terzo anno). L'allenatore percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Tutte le notizie in diretta
Chi è Amorim
Ex centrocampista, il suo nome è sempre stato legato, da giocatore, al Benfica. 14 invece le presenze con la nazionale maggiore portoghese. Dal 2018 è allenatore: prima esperienza al Casa Pia, poi il Braga e successivamente 4 anni allo Sporting, dal 2020 al 2024. L'ultima esperienza al Man Utd dal 2024 al 2026
Quella dichiarazione d'amore per i rossoneri
In un'intervista a Tribuna Expresso del 2017, Ruben Amorim, parlava già di Milan: "Da bambino adoravo guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di aver visto immagini del Milan di Maldini, Savicevic, Baresi, Gullit e Rijkaard. Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Benfica, adesso devo allenare il Milan".
Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan
Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese "A Bola", Amorim ha trovato l'accordo con il Milan e sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. Contratto di due anni a 3,5 milioni a stagione