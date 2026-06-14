Aspettando l'ufficialità del suo passaggio al Real Madrid, Dumfries ha avuto i primi contatti in videochiamata col suo futuro compagno di squadra, Mbappé: a far loro da tramite Marcus Thuram...

Un trasferimento ormai promesso da tutte le parti in gioco. Si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid, dietro il pagamento della clausola da 20 milioni che finiranno nelle casse dell’Inter. L’olandese sta vivendo i suoi giorni iniziali dell’esperienza Mondiale, ma ha avuto modo già di avere i primi contatti col nuovo mondo Blancos che lo attende.

L'intermediario Thuram dal ritiro della Francia

A fargli da tramite un amico e prossimo ex compagno di squadra, Marcus Thuram, che dal ritiro della nazionale francese sta raccontando sui social alcuni dei momenti vissuti con les Bleus. E tra questi c’è anche una videochiamata con Dumfries, durante il quale l’attaccante ha anche passato il telefono al connazionale Mbappé per un saluto tra futuri compagni al Real. Per l’esterno un primo assaggio di quello che sarà il suo prossimo step in carriera, dopo le cinque stagioni vissute con la maglia nerazzurra con un bottino di 27 gol, 28 assist e 8 titoli complessivi.