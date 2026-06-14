Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, Thuram li presenta: la videochiamata tra Dumfries e Mbappé è virale

Calciomercato

Aspettando l'ufficialità del suo passaggio al Real Madrid, Dumfries ha avuto i primi contatti in videochiamata col suo futuro compagno di squadra, Mbappé: a far loro da tramite Marcus Thuram...

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Un trasferimento ormai promesso da tutte le parti in gioco. Si attende solo l’ufficialità per il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid, dietro il pagamento della clausola da 20 milioni che finiranno nelle casse dell’Inter. L’olandese sta vivendo i suoi giorni iniziali dell’esperienza Mondiale, ma ha avuto modo già di avere i primi contatti col nuovo mondo Blancos che lo attende.

L'intermediario Thuram dal ritiro della Francia

A fargli da tramite un amico e prossimo ex compagno di squadra, Marcus Thuram, che dal ritiro della nazionale francese sta raccontando sui social alcuni dei momenti vissuti con les Bleus. E tra questi c’è anche una videochiamata con Dumfries, durante il quale l’attaccante ha anche passato il telefono al connazionale Mbappé per un saluto tra futuri compagni al Real. Per l’esterno un primo assaggio di quello che sarà il suo prossimo step in carriera, dopo le cinque stagioni vissute con la maglia nerazzurra con un bottino di 27 gol, 28 assist e 8 titoli complessivi.

Vedi anche

Inter, Frattesi in uscita: la situazione

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Rangnick e il no al Milan: "Poca chiarezza"

Calciomercato

Ralf Rangnick - che ha rinnovato come Ct dell'Austria fino al 2028 - ha spiegato in conferenza i...

Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 14 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Mancini saluta l'Al-Sadd: ora l'Italia?

Calciomercato

Dopo soltanto 7 mesi dal suo arrivo, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd. L'allenatore italiano non...

Rangnick, niente Milan: rinnova con l'Austria

Calciomercato

A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, la Nazionale ha annunciato il rinnovo di...

Psg, Ferran Torres l'obiettivo se parte Barcola

Calciomercato

Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Ferran Torres, attaccante del Barcellona: lo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE