Francia e Senegal hanno chiuso le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 senza subire sconfitte. I transalpini contano cinque successi nelle sei partite disputate (1 pareggio), mentre gli africani hanno vinto il proprio girone, davanti alla Repubblica Democratica del Congo.
Francia-Senegal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Francia sfida a New York il Senegal nella gara d'esordio ai Mondiali. Deschamps schiera Rabiot in mediana con Thouameni; in avanti spazio alle stelle con Olise, Doué, Dembelé e Mbappé. Nel Senegal c'è Koulibaly, tridente composto da Sarr, Jackson e Mané. Fischio d'inizio alle ore 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué; Mbappé. All. Deschamps
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. All. Thiaw
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La Francia ha segnato 40 gol in Coppa del Mondo, a partire dall'edizione 2014: 11 in più di qualsiasi altra Nazionale (a 29 segue l'Argentina). Inoltre, quella transalpina è la squadra che ha disputato il maggior numero di partite (19) nelle ultime tre edizioni del torneo.
La Francia ha raggiunto la finale di Coppa del Mondo in quattro delle ultime sette edizioni (1998, 2006, 2018, 2022): il doppio rispetto a qualsiasi altra Nazionale nello stesso periodo. Inoltre, quella dei Bleus potrebbe diventare la terza squadra a raggiungere tre finali consecutive, dopo la Germania Ovest (1982-1990) e il Brasile (1994-2002).
La formazione del Senegal
A disposizione: Diouf, Diaw, Sarr, Seck, Jakobs, Mendy, Ciss, Sarr, Diarra, B. S. Ndiaye, Diao, Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, Mbaye
La formazione della Francia in grafica
A disposizione: Samba, Rissier, Gusto, Digne, Konate, L. Hernandez, Lacroix, Koné, Kante, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola, Mateta.
Le classifiche di tutti i gironi
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Per la Francia sarà la 17^ partecipazione ai Mondiali, l'ottava consecutiva: si tratta della striscia più lunga nella storia dei Bleus. La Nazionale transalpina ha vinto il torneo due volte (nel 1998 e nel 2018) ed è l'ultima squadra ad avere trionfato nella Coppa del Mondo da paese ospitante, 28 anni fa (1998).
La Francia ha perso tre delle ultime quattro partite della fase a gironi di Coppa del Mondo giocate contro squadre africane: 0-1 contro il Senegal nel 2002; 1-2 contro il Sudafrica nel 2010 e 0-1 contro la Tunisia nel 2022; fa eccezione, la gara vinta contro il Togo nel 2006.
Francia e Senegal si affronteranno per la seconda volta nella storia della Coppa del Mondo. Il primo precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi del 2002, in cui la Nazionale africana vinse per 1-0 nella sua prima partita in assoluto nel torneo; quella è anche l'ultima volta in cui i transalpini hanno perso la gara d'esordio di un Mondiale.
Francia-Senegal, fischio d'inizio alle 21
Tutto pronto per Francia-Senegal. Le due squadre esordiranno in questi Mondiali a New York, con il fischio d'inizio che è fissato alle 21.