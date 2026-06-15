Il biennio al Lipsia si caratterizza più per i grandi colpi in entrata che non per le plusvalenze in uscita (che saranno concretizzate successivamente), anche se non mancheranno operazioni onerose anche tra le cessioni. Il primo acquisto di spessore è Nkunku, prelevato dal Psg per poco meno di 20 milioni e che sarà poi rivenduto - dopo l'addio di Krosche - al Chelsea per 60. In quella stessa sessione riesce anche a riportare al Lipsia (un anno dopo il suo prestito) Lookman. Il nigeriano non garantirà "il segno +" quando sarà venduto, ma resta un'ottima operazione in entrata. Come quella che, nel gennaio 2020, porta a investire circa 35 milioni per un allora 21enne Dani Olmo: sarà rivenduto nel 2024 anche lui per 60 milioni. Inverno 2020 che sarà lo stesso dell'arrivo di Angelino dal Manchester City: circa 18 milioni tra prestito e riscatto, ripagati a livello di prestazioni dall'esterno spagnolo.



Dal punto di vista delle cessioni, si registrano i 18 milioni incassati per Matheus Cunha e la sua cessione all'Hertha (vedrà triplicare e oltre il suo valore nel giro di pochi anni), dopo averlo acquistato un anno e mezzo prima a 15. La plusvalenza principale resta la cessione di Demme direzione Napoli, a gennaio, per 10 milioni: era stato comprato sei anni prima per soli 350 mila euro.