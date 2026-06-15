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Como, aumenta la fiducia di trattenere Nico Paz: si lavora con il Real Madrid

Calciomercato

Aumenta la fiducia per vedere l'argentino un altro anno in Italia, dopo i colloqui tra Como e Real Madrid. Decisiva la volontà del ragazzo, con le parti che nei prossimi giorni proveranno a trovare la formula migliore per permettere a Nico Paz di restare in biancoblù e ai Blancos di mantenere il controllo sul giocatore

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Aumenta la fiducia del Como di avere Nico Paz anche per la prossima stagione. Dopo i colloqui avuti con il Real Madrid, le parti sono orientate in maniera significativa verso questa direzione, con i Blancos - come riporta Espn - che non eserciterebbero la clausola di riscatto fissata a 10 milioni di euro (valida anche per il prossimo anno con aumento a 11). Resta ora da decidere la formula, ovvero mantenere quella di adesso oppure optare per un riscatto da parte del Real che poi girerebbe in prestito il giocatore al Como. 

Decisiva la volontà di Nico Paz

Le parti sono in contatto ma il ragazzo in queste ultime ore ha dimostrato di voler giocare ancora con il Como. Aumenta quindi la fiducia in casa Como di trattenere l'argentino. La scelta definitiva non è stata ancora presa ma i club stanno trovando una soluzione per permettere di esaudire la volontà di Nico Paz, che sarebbe quella di restare in Italia ancora un altro anno. Le parti nei prossimi giorni proveranno a trovare la formula migliore per far sì che il trequartista rimanga a Como ma il Real mantenga il controllo sul giocatore

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