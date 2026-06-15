Tre quarti della linea difensiva sarà nuova, con Cucurella appena ufficializzato per circa 60 milioni di euro. Bernardo Silva dal City è in arrivo, ci sarà anche Dumfries e alcuni Mou li ha già allenati in passato. Ecco il suo possibile 4-3-3

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