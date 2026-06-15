Real Madrid con Mourinho: come potrebbe giocare la squadra dopo il calciomercato
Tre quarti della linea difensiva sarà nuova, con Cucurella appena ufficializzato per circa 60 milioni di euro. Bernardo Silva dal City è in arrivo, ci sarà anche Dumfries e alcuni Mou li ha già allenati in passato. Ecco il suo possibile 4-3-3
- Un ritorno in coppia: Mou aveva già allenato Courtois ai tempi del Chelsea. Risultato: vittoria della Premier
- Il Real pagherà i 20 milioni di euro della clausola per prenderlo dall’Inter, un affare confermato anche dal ds nerazzurro Piero Ausilio durante il Festival della Serie A. “Posso confermare che Dumfries è andato, aveva questa clausola e aveva il desiderio di andare. Una richiesta legittima ma io sono contento per lui. Una storia che è finita bene, ora gli auguriamo il meglio al Real Madrid”.
- Già in campagna elettorale Perez aveva confermato l’accordo con il centrale francese ex Liverpool, che arriva da svincolato: "Vi posso assicurare che se rimarrò presidente del Real Madrid - aveva detto - uno dei migliori difensori al mondo, Ibrahima Konaté del Liverpool, giocherà per noi a partire dalla prossima stagione. E non sarà l'unico difensore di alto livello ad arrivare se resterò alla presidenza”
- Anche questo non sarà un primo incontro: Mou lo aveva già allenato alla Roma
- Una difesa quasi completamente nuova: il Real ha trovato l'accordo con il Chelsea per il cartellino del terzino spagnolo, che si trasferirà in Spagna per 60 milioni di euro. L'affare è diventato ufficiale da pochissimo
- Centrocampista centrale: FEDERICO VALVERDE
- Centrocampista centrale: AURELIEN TCHOUAMENI
- Centrocampista centrale: JUDE BELLINGHAM
- Il Real sta definendo i dettagli anche per l'ex storico City, giunto all'addio a Manchester a fine contratto. Portoghese come Mou, sarà una delle stelle dell'attacco
- Attaccante centrale: KYLIAN MBAPPÉ
- Ala sinistra: VINICIUS