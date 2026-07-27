Real Madrid con Mourinho: la formazione (e le tante) scelte dopo il calciomercato
Il Real Madrid non si ferma e, dopo aver già ufficializzato quattro nuovi acquisti, è pronto a chiudere per l'arrivo di altri big. Mourinho avrà a disposizione una rosa stellare: ecco come potrebbe giocare e la formazione 'B' schierata con il 4-2-3-1
- Altri due colpi in arrivo? Secondo quanto riferisce Marca, il Real Madrid è a un passo dall'acquisto di Yan Diomande dopo che il Psg si è ritirato dalla corsa: sarà un affare da almeno 100 milioni col Lipsia per il classe 2006 ivoriano. E allo scacchiere potrebbe aggiungersi Rodri, nominato miglior giocatore dell'ultimo Mondiale e con il contratto in scadenza tra un anno con il Manchester City.
- Portiere: THIBAUT COURTOIS
- Terzino destro: DENZEL DUMFRIES (nuovo)
- Difensore centrale: IBRAHIMA KONATÉ (nuovo)
- Difensore centrale: DEAN HUIJSEN
- Terzino sinistro: MARC CUCURELLA (nuovo)
- Centrocampista centrale: FEDERICO VALVERDE
- Centrocampista centrale: RODRI (nuovo?)
- Ala destra: YANN DIOMANDE (nuovo?)
- Trequartista centrale: JUDE BELLINGHAM
- Ala sinistra: VINICIUS JR
- Attaccante centrale: KYLIAN MBAPPÉ
- Portiere: ANDRIY LUNIN
- Terzino destro: TRENT ALEXANDER-ARNOLD*
- Difensore centrale: EDER MILITAO
- Difensore centrale: ANTONIO RUDIGER
- Terzino sinistro: ALVARO CARRERAS*
- Centrocampista centrale: AURELIEN TCHOUAMENI*
- Centrocampista centrale: EDUARDO CAMAVINGA
- Ala destra: BERNARDO SILVA (nuovo)*
- Trequartista centrale: BRAHIM DIAZ*
- Ala sinistra: RODRYGO
- Attaccante centrale: ENDRICK*