Altri due colpi in arrivo? Secondo quanto riferisce Marca, il Real Madrid è a un passo dall'acquisto di Yan Diomande dopo che il Psg si è ritirato dalla corsa: sarà un affare da almeno 100 milioni col Lipsia per il classe 2006 ivoriano. E allo scacchiere potrebbe aggiungersi Rodri, nominato miglior giocatore dell'ultimo Mondiale e con il contratto in scadenza tra un anno con il Manchester City.