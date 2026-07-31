L'amministratore delegato della Juventus ha parlato a margine di un evento organizzato da La Stampa a Courmayeur. "Stiamo definendo in queste ore gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic - ha detto Carnevali -, poi ci concentreremo sul portiere". Per l'attaccante l'accordo con il Psg è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa fissato a 34. Inoltre potrebbero essere versati altri 12 milioni di bonus in base alle prestazioni del giocatore