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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 31 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Alla Roma arriva Castro

I giallorossi invece hanno ufficializzato il loro numero 9: Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma. Si trasferisce dal Bologna per 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita

Inter, ufficiale l'arrivo di Stones

L'Inter ha annunciato l'arrivo del difensore, svincolato, che ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028

Sassuolo, oggi le visite di Bowie. Mulattieri al Verona

Il Sassuolo ha preso Kieron Bowie dal Verona. Operazione da 10,5 milioni di euro con Samuele Mulattieri che farà il percorso inverso e diventerà un nuovo giocatore del Verona per 4,5 milioni. Oggi le visite mediche

Juventus, Carnevali: "Per Kolo Muani e Alajbegovic stiamo definendo"

L'amministratore delegato della Juventus ha parlato a margine di un evento organizzato da La Stampa a Courmayeur. "Stiamo definendo in queste ore gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic - ha detto Carnevali -, poi ci concentreremo sul portiere". Per l'attaccante l'accordo con il Psg è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa fissato a 34. Inoltre potrebbero essere versati altri 12 milioni di bonus in base alle prestazioni del giocatore

Calciomercato: Altre Notizie

Banda riappare sui social. Ma non vuole tornare...

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L'attaccante, non ancora rientrato dallo Zambia per il ritiro precampionato, ha postato su...

Carnevali: "Kolo-Alajbegovic, stiamo definendo"

juventus

L'amministratore delegato della Juventus ha parlato a margine di un evento organizzato da La...

Roma, Castro ufficiale: "Voglio segnare nel derby"

Calciomercato

L'attaccante argentino si presenta ai tifosi con le prime parole ai canali ufficiali del club:...

Inter, ecco Stones: "Ho ancora voglia di vincere"

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Da Manchester a Milano: John Stones - svincolato dopo la lunga esperienza al City - ha firmato...

De Zerbi: "Rispetto volontà di Romero e Vicario"

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"All'inizio della mia esperienza ho detto ai ragazzi 'Aiutatemi a salvarci e poi vi aiuterò ad...
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