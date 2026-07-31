Qui tutta la giornata live di venerdì 31 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juventus, Carnevali: "Per Kolo Muani siamo alla fase conclusiva"
- Gutierrez piace al Bayer Leverkusen: trattativa con il Napoli
- Ufficiale, John Stones è un giocatore dell'Inter
- Juventus-Alajbegovic, accordo di massima col Bayer Leverkusen
- Roma-Koulierakis, accordo con il Wolfsburg: 17 milioni più bonus
- E per la fascia destra in lista Read e Fresneda
- Niente Espì per la Lazio: va al Real Madrid!
- Torino, fatta per Fitz-Jim: operazione da 2,5 milioni più rivendita
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Alla Roma arriva Castro
I giallorossi invece hanno ufficializzato il loro numero 9: Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma. Si trasferisce dal Bologna per 35 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita
Inter, ufficiale l'arrivo di Stones
L'Inter ha annunciato l'arrivo del difensore, svincolato, che ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028
Sassuolo, oggi le visite di Bowie. Mulattieri al Verona
Il Sassuolo ha preso Kieron Bowie dal Verona. Operazione da 10,5 milioni di euro con Samuele Mulattieri che farà il percorso inverso e diventerà un nuovo giocatore del Verona per 4,5 milioni. Oggi le visite mediche
Juventus, Carnevali: "Per Kolo Muani e Alajbegovic stiamo definendo"
L'amministratore delegato della Juventus ha parlato a margine di un evento organizzato da La Stampa a Courmayeur. "Stiamo definendo in queste ore gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic - ha detto Carnevali -, poi ci concentreremo sul portiere". Per l'attaccante l'accordo con il Psg è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Europa fissato a 34. Inoltre potrebbero essere versati altri 12 milioni di bonus in base alle prestazioni del giocatore