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Fiorentina, continua il pressing per Luca Koleosho. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Fiorentina vuole Luca Koleosho, che rientrerà al Burnley dopo il prestito al Paris FC. Il club francese non lo dovrebbe riscattare alle cifre fissate e dunque potrebbero entrare in gioco i viola. Ancora non c'è nessuna offerta ufficiale ma il prezzo si aggira intorno ai 9-10 milioni. Fiorentina che ha fatto dei sondaggi anche per Norton-Cuffy, esterno destro del Genoa

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Luca Koleosho potrebbe giocare in Italia la prossima stagione. Su di lui c'è la Fiorentina che valuta l'acquisto dopo il rientro dell'attaccante al Burnley dal prestito della scorsa stagione al Paris FC. Koleosho, convocato da Silvio Baldini in Nazionale maggiore, non sarà riscattato dal club francese alle cifre fissate e potrebbe dunque cambiare ancora squadra. La Fiorentina potrebbe fare sul serio e portarlo in Serie A. Ancora non c'è stata un'offerta ufficiale da parte del club viola ma il prezzo si aggira intorno ai 9-10 milioni di euro. 

E continuano i sondaggi per Norton-Cuffy

Nel frattempo la Fiorentina si muove anche per un esterno destro, da capire se nel caso di partenza di Dodô o a prescindere dall'uscita del brasiliano. Norton-Cuffy piace molto a Paratici e sono stati effettuati nuovi sondaggi per. Il classe 2004 del Genoa, la scorsa stagione ha collezionato 27 presenze in Serie A con 2 gol e 1 assist.

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