Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo in panchina del portoghese con un comunicato sui propri canali. Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"