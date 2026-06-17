Qui tutta la giornata live di mercoledì 17 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Milan, Amorim chiede Hjulmand e Trincao
- Juventus, altri contatti con Dibu Martinez, ma resiste la candidatura di Vicario: il punto
- E intanto c'è il gradimento di Spalletti per Elmas
- Fiorentina, nuovo sondaggio per Norton-Cuffy. Prosegue il pressing per Koleosho
- Frosinone, via alla trattativa per la cessione del club per 30 milioni
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Camarda è a tutti gli effetti un giocatore del Lecce. Ma il Milan...
Il Lecce esercita l'opzione di riscatto per Camarda che diventa un giocatore giallorosso a titolo definitivo. Il Milan, tuttavia, eserciterà la controopzione, valida dal 18 al 20 giugno.
Futuro Camarda, il Lecce si muove: le ultime novitàVai al contenuto
Schuurs riparte dall'Olanda
L'ex difensore del Torino riparte dal Nec Nijmegen: quali sono le ultime ufficialità all'estero
Perr Schuurs riparte dall'Olanda: è ufficiale al Nec NijmegenVai al contenuto
E intanto Amorim vuole due suoi pupilli dello Sporting
Il nuovo allenatore rossonero ha due obiettivi di mercato primari, entrambi suoi pupilli ai tempi dello Sporting: Hjulmand, ex Lecce che voleva portarsi già a Manchester, e Trincao, apprezzato per la sua duttilità
Milan, Amorim vuole portare in Italia due suoi pupilliVai al contenuto
Cardinale: "Seguiamo Amorim da anni, è uno degli allenatori più preparati"
Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo in panchina del portoghese con un comunicato sui propri canali. Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"
Inizia l'era Amorim al Milan
Le sue prime parole: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".
Milan, è ufficiale Amorim nuovo allenatoreVai al contenuto
Calciomercato L'Originale questa sera alle 21
Edizione speciale di Calciomercato L'Originale: questa sera, mercoledì 17 giugno, in diretta su Sky Sport alle 21 da Follonica.