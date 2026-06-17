Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 17 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 21

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Camarda è a tutti gli effetti un giocatore del Lecce. Ma il Milan...

Il Lecce esercita l'opzione di riscatto per Camarda che diventa un giocatore giallorosso a titolo definitivo. Il Milan, tuttavia, eserciterà la controopzione, valida dal 18 al 20 giugno.

Futuro Camarda, il Lecce si muove: le ultime novità

Futuro Camarda, il Lecce si muove: le ultime novità

Vai al contenuto

Schuurs riparte dall'Olanda

L'ex difensore del Torino riparte dal Nec Nijmegen: quali sono le ultime ufficialità all'estero

Perr Schuurs riparte dall'Olanda: è ufficiale al Nec Nijmegen

Perr Schuurs riparte dall'Olanda: è ufficiale al Nec Nijmegen

Vai al contenuto

E intanto Amorim vuole due suoi pupilli dello Sporting

Il nuovo allenatore rossonero ha due obiettivi di mercato primari, entrambi suoi pupilli ai tempi dello Sporting: Hjulmand, ex Lecce che voleva portarsi già a Manchester, e Trincao, apprezzato per la sua duttilità

Milan, Amorim vuole portare in Italia due suoi pupilli

Milan, Amorim vuole portare in Italia due suoi pupilli

Vai al contenuto

Cardinale: "Seguiamo Amorim da anni, è uno degli allenatori più preparati"

Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo in panchina del portoghese con un comunicato sui propri canali. Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"

Inizia l'era Amorim al Milan

Le sue prime parole: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".

Milan, è ufficiale Amorim nuovo allenatore

Milan, è ufficiale Amorim nuovo allenatore

Vai al contenuto

Calciomercato L'Originale questa sera alle 21

Edizione speciale di Calciomercato L'Originale: questa sera, mercoledì 17 giugno, in diretta su Sky Sport alle 21 da Follonica.

calciomercato l'originale

Calciomercato: Altre Notizie

Juventus, gradimento di Spalletti per Elmas

Calciomercato

Luciano Spalletti ha espresso il suo gradimento per il macedone come possibile rinforzo per...

Inter, passi in avanti per Provedel e Solet

Calciomercato

Due degli obiettivi di calciomercato dei nerazzurri sono Oumar Solet e Ivan Provedel. Per il...

Juventus, Vicario insidia il Dibu per la porta

Calciomercato

Il portiere italiano torna a insidiare il Dibu Martinez. I bianconeri continuano a mantenere vivi...

Fiorentina, continua il pressing per Koleosho

Calciomercato

La Fiorentina vuole Luca Koleosho, che rientrerà al Burnley dopo il prestito al Paris FC. Il club...

Milan, Hjulmand e Trincao sono i primi obiettivi

Li vuole Amorim

Il nuovo allenatore rossonero ha due obiettivi di mercato primari, entrambi suoi pupilli ai tempi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE