Evan Ferguson è vicino al ritorno in Italia: il Genoa, infatti, ha trovato l'accordo con il Brighton per portare l'attaccante irlandese in Liguria in prestito. Ferguson ha vestito la maglia della Roma nella scorsa stagione, segnando 5 gol e servendo 2 assist in 22 presenze con il club giallorosso. Il Brighton inoltre pagherà il 30% dello stipendio del giocatore, che tornerà dall'infortunio i primi di ottobre. Il Genoa si avvicina all'esordio in campionato sabato 22 agosto alle 20:45 contro il Napoli (gara che sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW).