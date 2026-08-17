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Genoa, accordo con il Brighton per il prestito di Evan Ferguson. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Genoa ed Evan Ferguson si avvicinano sempre di più: i rossoblù hanno trovato l'accordo con il Brighton per il prestito dell'attaccante. Il club inglese pagherà inoltre il 30% dello stipendio del giocatore

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Evan Ferguson è vicino al ritorno in Italia: il Genoa, infatti, ha trovato l'accordo con il Brighton per portare l'attaccante irlandese in Liguria in prestito. Ferguson ha vestito la maglia della Roma nella scorsa stagione, segnando 5 gol e servendo 2 assist in 22 presenze con il club giallorosso. Il Brighton inoltre pagherà il 30% dello stipendio del giocatore, che tornerà dall'infortunio i primi di ottobre. Il Genoa si avvicina all'esordio in campionato sabato 22 agosto alle 20:45 contro il Napoli (gara che sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su NOW).

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